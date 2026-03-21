Силы ПВО сбили 13 беспилотников, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожила 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Сначала средства ПВО сбили шесть дронов. Позже градоначальник сообщил об отражении атаки еще семи беспилотников.

На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях градоначальник не привел.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотники ВСУ атаковали село Борки Валуйского округа. При отражении атаки украинского беспилотника пострадали два бойца отряда «Орлан».