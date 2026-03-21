ВСУ дронами ударили по гражданской инфраструктуре Энгельса
Губернатор Бусаргин: после атаки БПЛА в нескольких домах Энгельса выбило стекла
В нескольких домах Энгельса после атаки беспилотников частично выбило стекла, повреждения получила гражданская инфраструктура. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, пострадавших в результате произошедшего нет. Глава региона уточнил, что на местах работают все профильные службы.
Специалисты продолжают обследовать территории и оценивать масштаб повреждений. Ситуация находится под контролем оперативных служб.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что система противовоздушной обороны Министерства обороны уничтожила 13 беспилотников, летевших на Москву.