Более 280 БПЛА уничтожили над регионами России за ночь

Средства противовоздушной обороны уничтожили 283 украинских БПЛА над регионами России за ночь. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 20 марта текущего года до 07:00 21 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 283 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в министерстве.

Дроны ликвидировали над Брянской, Калужской, Смоленской, Белгородской, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Тульской, Рязанской, Самарской, Курской и Саратовской областями.

Также силы ПВО уничтожили БПЛА в Крыму, Татарстане и над территорией Московского региона.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью в регионе отразили массированную атаку 90 БПЛА.