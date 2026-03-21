В Уфе на строящийся дом упали БПЛА, пострадали двое рабочих

В Уфе двое строителей пострадали при падении сбитых беспилотников на дом. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем телеграм-канале .

«Беспилотники сбиты в районе нефтеперерабатывающих заводов Уфы. Два из них упали на строящийся дом в микрорайоне Затон», — написал он.

На стройке вспыхнул утеплитель. Пожарные быстро потушили огонь. Двое рабочих получили легкие травмы, госпитализация не потребовалась.

За ночь средства ПВО сбили 283 украинских беспилотника над регионами России. В Саратовской области в нескольких домах после атаки дронов частично выбило стекла, повреждения получила гражданская инфраструктура.