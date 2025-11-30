В аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — подчеркнул представитель ведомства Артем Кореняко.

Этим же утром ограничения на полеты ввели в аэропортах Геленджика и Саратова. В аэропорту Краснодара действуют дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Ночью украинская армия в очередной раз пыталась атаковать гражданские объекты России с помощью дронов. Системы противовоздушной обороны сбили 33 дрона ВСУ.

В результате атаки беспилотника на Ростовскую область в Гукове повреждена котельная, которая снабжает теплом 128 многоэтажек, две больницы, четыре школы и шесть детских садов.

Кроме того, после налета БПЛА произошел пожар на заводе в Новошахтинске. В Краснодарском крае украинские БПЛА повредили жилые дома и газовую трубу.