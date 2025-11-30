За ночь в регионах сбили 33 украинских БПЛА

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над российскими регионами 33 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Самую крупную атаку БПЛА военные отразили под Ростовом-на-Дону — там уничтожили 16 дронов. В Краснодарском каре ликвидировали семь аппаратов, в Белгородской — три, в Курской — один, над акваторией Черного моря — шесть.

В ночь на 29 ноября военные сбили над регионами 103 беспилотника. Аппараты перехватили в Белгородской, Ростовской, Рязанской, Воронежской, Липецкой, Курской, Астраханской областях, в Крыму, Краснодарском крае и Калмыкии, а также над Азовским морем.

Налет дронов также произошел вечером 29 ноября — ВСУ атаковали три региона в период 18:00 до 23:00. Также БПЛА сбили над Черным морем.