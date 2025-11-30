Беспилотники повредили котельную в Гукове, без тепла остались дома и больницы

В результате атаки БПЛА на Ростовскую область в Гукове пострадала котельная, обеспечивающая теплом 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что персонал котельной эвакуировали, подачу тепла остановили.

«После обследования котельной саперами на объекте приступят к восстановительным работам», — добавил глава области.

Также из-за налета БПЛА произошел пожар на предприятии в Новошахтинске. Спасатели потушили возгорание площадью 50 квадратных метров.

Слюсарь рассказал, что за ночь дроны сбили в Гукове, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах. Всего военные нейтрализовали 16 аппаратов.

Над российскими регионами ночью перехватили 33 беспилотника. Минобороны подтвердило, что налетам дронов подверглись Ростовская, Белгородская, Курская области и Краснодарский край. Также БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.