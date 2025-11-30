Предприятие в Новошахтинске загорелось из-за атаки БПЛА

После налета БПЛА на Ростовскую область произошел пожар на заводе в Новошахтинске. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Возгорание произошло на одном из промпредприятий в Новошахтинске», — написал он.

Глава области уточнил, что спасатели оперативно потушили пожар, его площадь составила 50 квадратных метров.

По его словам, ночью налет БПЛА отбили в Гукове, Новошахтинске, Чертковском и Мясниковском районах. Системы ПВО уничтожили 16 беспилотников самолетного типа. В результате атаки обошлось без пострадавших.

В Гукове получила повреждения котельная, отапливающая 128 многоэтажных домов, две больницы, четыре школы и шесть детских садов. Рабочих эвакуировали, подачу тепла приостановили. Восстановительные работы на объекте начнутся после того, как его осмотрят саперы.