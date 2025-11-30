В Краснодарском крае украинские БПЛА повредили жилые дома и газовую трубу

В Славянске-на-Кубани украинский беспилотник повредил многоквартирный дом. На территории Славянского НПЗ пострадала газовая труба, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«В Славянске-на-Кубани в результате атаки БПЛА повреждены частный и многоквартирный дома. В первом случае из-за падения обломков беспилотника серьезно пострадал дом в садоводческом товариществе, во втором — фрагменты БПЛА разбили окна в семи квартирах», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

На Славянском НПЗ повредили газовую трубу, обошлось без возгорания. Пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

В Анапе обломки беспилотника повредили частный дом. Обломки дрона повредили крышу здания в дачном поселке. Никто не пострадал. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы.

Системы противовоздушной обороны ночью нейтрализовали над российскими регионами 33 украинских беспилотника. После налета БПЛА на Ростовскую область произошел пожар на заводе в Новошахтинске. Также дроны повредили котельную в Гукове, без тепла остались дома и больницы.