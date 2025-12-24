В аэропортах Уфы и Орска ввели временные ограничения
В аэропортах Уфы и Орска ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил он.
Воздушные гавани не принимают суда с 08:06 и 08:19.
Этим же утром ограничения на полеты воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля.
За ночь средства ПВО уничтожили 172 беспилотника ВСУ над Россией. Больше всего БПЛА ликвидировали над Брянской областью — 110. Несколько дронов ликвидировали на подлете к Москве.
В Тульской области из-за атаки украинских беспилотников произошел пожар на предприятии. Также при отражении воздушной атаки обломки БПЛА повредили фасад и остекление частного домовладения.
