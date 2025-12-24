Силы ПВО сбили новый беспилотник на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны ликвидировали дрон, летевший на Москву. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал он.

По словам градоначальника, на место происшествия прибыли специалисты экстренных служб.

Ночью мэр заявил об уничтожении двух ПБЛА на подлете к столице. По предварительным данным, никто не пострадал.

Утром в пресс-службе Минобороны сообщили, что за ночь силы ПВО ликвидировали четыре беспилотника над Московским регионом, два из них летели на Москву. Всего над Россией этой ночью уничтожили 172 вражеских дрона.

БПЛА сбили над Брянской, Калужской, Белгородской, Орловской, Тульской, Липецкой, Курской, Волгоградской и Смоленской областями.