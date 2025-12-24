Запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Ярославля
Ограничения на полеты воздушных судов ввели в аэропорту Ярославля. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.
По словам пресс-секретаря ФАВТ, такие меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров.
Также сегодня ночью, в 03:03 Кореняко сообщил о введении ограничений на полеты в аэропорту Волгограда. Уже в 05:46 он сообщил о снятии запрета.
Еще сегодня мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили два беспилотника на подлете к столице. По его словам, на место прибыли специалисты оперативных служб. По предварительным данным, никто не пострадал.