Средства ПВО за ночь уничтожили 172 беспилотника ВСУ над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего БПЛА ликвидировали над Брянской областью — 110, также 20 БПЛА сбили над Белгородской, 14 — над Калужской, 12 — над Тульской, шесть — над Орловской, четыре — над Московским регионом, три — над Липецкой и по одному над Волгоградской, Курской и Смоленской областями.

Ночью мэр Москвы Собянин в Telegram-канале сообщил об уничтожении двух беспилотников на подлете к Москве. Он отметил, что на места падения фрагментов БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб. По предварительной информации, никто не пострадал.