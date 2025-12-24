Пожар вспыхнул на предприятии под Тулой из-за атаки БПЛА

В Тульской области из-за атаки украинских дронов произошел пожар на предприятии. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«На территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. В настоящее время открытое горение локализовано. Пострадавших нет», — написал он.

Также при отражении воздушной атаки обломки БПЛА повредили фасад и остекление частного домовладения в Большой Туле. На местах ЧП работают оперативные службы.

Губернатор напомнил о правилах безопасности и призвал не приближаться к обломкам из-за взрывчатых веществ, не брать в руки элементы сдетонировавших дронов — они могут быть обработаны отравляющими веществами.

В случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно обратиться в экстренные службы по номерам 01, 101 или 112. В регионе сохраняется беспилотная опасность.

По данным Минобороны, прошедшей ночью в Тульской области сбили 12 украинских БПЛА.