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    В Адыгее 2 туриста из Ростовской области упали с 80-метровой высоты после селфи

    Фото: РИА «Новости»

    Два туриста из Ростовской области упали с примерно 80-метровой высоты в ущелье реки Белой возле Сахрайских водопадов в Адыгее, пытаясь сделать селфи на обрыве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

    «Двое мужчин-туристов перед падением в каньон над скальным обрывом делали селфи и фотографировались», — заявил источник журналистов.

    По его данным, они были пьяны. Мужчины приехали в Адыгею для отдыха и арендовали внедорожник.

    Уцелевший после падения турист получил множественные переломы, травмы мягких тканей и сотрясение мозга. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Пострадавшего отвезли в Ростов-на-Дону для продолжения лечения.

    Ранее российский парапланерист разбился после взлета со скалы в районе Ликийской тропы в турецком городе Фетхие.

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