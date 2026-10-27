В Адыгее 2 туриста из Ростовской области упали с 80-метровой высоты после селфи

Два туриста из Ростовской области упали с примерно 80-метровой высоты в ущелье реки Белой возле Сахрайских водопадов в Адыгее, пытаясь сделать селфи на обрыве. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные правоохранительные органы.

«Двое мужчин-туристов перед падением в каньон над скальным обрывом делали селфи и фотографировались», — заявил источник журналистов.

По его данным, они были пьяны. Мужчины приехали в Адыгею для отдыха и арендовали внедорожник.

Уцелевший после падения турист получил множественные переломы, травмы мягких тканей и сотрясение мозга. Врачам удалось стабилизировать его состояние. Пострадавшего отвезли в Ростов-на-Дону для продолжения лечения.

Ранее российский парапланерист разбился после взлета со скалы в районе Ликийской тропы в турецком городе Фетхие.