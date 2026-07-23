На Урале женщина погибла при падении дерева на туристическую палатку

В Свердловской области женщина погибла при падении дерева на палатку с туристами

Женщина скончалась в Нижнем Тагиле после падения дерева на туристическую палатку из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

ЧП случилось на берегу реки Чусовой. По версии следствия, сплав для группы туристов организовала одна из частных компаний. Женщина 1962 года рождения и ее сын разошлись по разным палаткам из-за сильного ветра и грозы.

Береза неподалеку упала на палатку, в которой находилась женщина. От полученных травм она скончалась, уточнили в надзорном ведомстве.

Прокуратура взяла проведение доследственной проверки под свой контроль. Информация о других пострадавших не поступала.

Ранее туристка из Свердловской области погибла в Кабардино-Балкарии, сорвавшись с края водопада Султан в урочище Джилы-су Зольского района. Следственный комитет завел уголовное дело.