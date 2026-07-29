В Дагестане возбудили уголовное дело после падения туриста с обрыва

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили в Дагестане после падения туриста с обрыва. Подробности сообщила пресс-служба СК по региону.

Под следствие попал владелец гостевых домов, расположенных вблизи села Чалда Гергебильского района Республики Дагестан. Дома стоят у крутого склона, который ведет к обрыву высотой более трех метров. При этом владелец не оборудовал территорию ограждением и освещением, отметили в СК.

«По данным следствия, вечером 27 июля 2026 года один из туристов, прибывший в Республику Дагестан в составе группы, после заселения в гостевой дом в условиях недостаточного освещения и отсутствия защитительных ограждений сорвался с обрыва», — сообщили в комитете.

От полученных травм мужчина скончался в больнице. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.

В июне жители Дагестана, Сочи и Крыма обратили внимание на увеличение популяции змей. Пресмыкающихся стали все чаще замечать на пляжах Черного и Каспийского морей.