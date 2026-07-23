23 июля 2026 17:04 Лихорадка может затянуться до 10 дней. Как не сорвать отпуск из-за вируса Коксаки Врач Мескина: лихорадка из-за вируса Коксаки может продлиться до 10 дней Фото: Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

Здоровье

Общество

Отдых

Турция

Болезни

Туризм

Врачи

Роспотребнадзор

Россия

Вирусы

Туристы столкнулись в Турции с вирусом Коксаки. Что это такое и как себя вести в случае заражения — выяснил 360.ru.

Что произошло В беседе с 360.ru туристка из Грузии Анна рассказала, что во время отдыха заболели ее трое детей двух, пяти и шести лет. Женщина отдала за 12-дневный тур в премиальном отеле в Белеке порядка 6,5 тысяч долларов, но семья заболела уже на четвертый день пребывания. Туристка пояснила, что гостиница ориентирована на постояльцев с детьми. «Другие семьи периодически подходили ко мне и говорили, что у них тоже этот вирус», — отметила она. В связи с появлением сообщений о вспышке Коксаки Роспотребнадзор направил Минздраву Турецкой Республики и АТОР запросы о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации. Ведомство взяло на контроль ситуацию с инфекцией. Запросы передали в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

Фото: 360.ru

Как вирус влияет на туризм Эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов сообщил 360.ru, что упоминания о локальных случаях на курортах Антальи или Сиде появляются в новостной ленте практически каждый сезон. По его словам, такие слухи редко перерастают в официально подтвержденную массовую вспышку.

Важно понять природу этого явления. Вирус Коксаки — это не загадочная мутация и не биологическое оружие, а типичный сезонный энтеровирус, который в профессиональной среде называют синдромом «рука-нога-рот».

Болезнь циркулирует в странах с жарким климатом, где развит массовый туризм, и передается через грязные руки, воду в бассейнах и продукты питания. «Это не высокопатогенный аэрозольный вирус, который способен за считанные часы выкосить целый отель; его распространение требует тесного бытового контакта», — подчеркнул эксперт. По его мнению, даже если вспышка в Турции подтвердится, она не окажет серьезного влияния на турпоток из России. «Основной драйвер спроса на турецком направлении сегодня — это цена, знакомый формат „все включено“, удобные прямые чартеры и давняя привычка туристов», — объяснил специалист.

Фото: Jin Haoyuan/XinHua / www.globallookpress.com

Он не исключил, что семьи с маленькими детьми могут отложить бронирование на несколько недель, но взрослые пары, корпоративные группы и опытные туристы так не поступят. Опыт предыдущих сезонов подтвердил, по данным Абасова, что глубина продаж проседает из-за сообщений о Коксаки на 5-12% в течение 10-14 дней, но рынок быстро восстанавливается. Турция слишком прочно занимает доминирующее место в структуре выездного потока, чтобы потерять свои позиции из-за сезонного энтеровируса. Собеседник 360.ru также назвал беспочвенными опасения, что вирус «перекинется» на другие страны из-за того, что Турция является глобальным транзитным хабом.

Коксаки не относится к высококонтагиозным патогенам, которые эффективно распространяются в зоне транзита. Пассажиры проводят в воздушной гавани ограниченное время и практически не контактируют с курортной инфраструктурой, где возможен очаг инфекции

Кроме того, перевозчики и аэропорты применяют стандартные протоколы санитарного контроля, чтобы не допустить распространения болезни. Практика показала, что локальные вспышки в туристических зонах никогда не приводили к закрытию стыковок или обвальному отказу от перелетов через Стамбул, рассказал Абасов.

Фото: РИА «Новости»

Он допустил, что из-за усиления негативного информационного фона часть семейного спроса может временно переместиться на внутренние направления, такие как Черноморское побережье России или Калининград, а также в Египет. «Однако полноценной замены Турции по тому самому соотношению „цена — качество — транспортная доступность“ для массового российского туриста на данный момент просто не существует. Поэтому даже при негативной картине в новостях направление сохранит свою долю, а альтернативные курорты получат лишь незначительный прирост», — заявил эксперт РСТ. В перечень стран, в которых циркулирует вирус Коксаки, помимо Турции входят Египет, Таиланд и Греция.

По сути, слухи о вирусе Коксаки — это почти ежегодный сезонный ритуал, сопутствующий высокому туристическому сезону. В прошлом, 2025 году, аналогичные сообщения уже всплывали в июне и октябре, но турецкий Минздрав их опровергал, а страховщики фиксировали лишь единичные случаи, укладывающиеся в норму

Главным фактором, который действительно может изменить турпоток, специалист назвал официальные ограничения со стороны регуляторов. Пока их нет, индустрия продолжает работать в привычном режиме, а отдых в Турции остается одним из самых доступных и привычных для россиян вариантов. Рекомендации врача Инфекционист, профессор кафедры педиатрии, руководитель отделения детских болезней МОНИКИ им. Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням у детей Подмосковья Елена Мескина предупредила, что вирус Коксаки может вызывать тяжелые осложнения вплоть до менингита. По ее словам, штаммы часто изменяются, как это происходит с гриппом. «Частота возникновения вспышек будет зависеть от самого вируса, который распространяется на территории. Он меняется точно так же, как и грипп», — сообщила специалист.

Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Тяжелые осложнения от болезни встречаются достаточно редко. «К сожалению, защититься от энтеровируса довольно сложно, потому что это вирусная инфекция. Передается он разными путями: через рот (грязные руки), через дыхательные пути и так далее. Передача достаточно свободная, большое значение имеют тесные контакты», — обратила внимание врач. Она уточнила, что самой уязвимой группой для вируса становятся дети. Проявляться болезнь может по-разному: как грипп, диарея, в виде сыпи. «Сыпи иногда просто пятнистые и появляются на 5-6-й день от температуры, а бывает, что сыпь возникает с самого начала — в виде плотных узелочков», — рассказала специалист. Прививок от вируса Коксаки не существует, лечение осуществляется только симптоматическое: с помощью лекарств снимается высокая температура, лихорадка, недомогание. Пациенту прописывают обильное питье, жаропонижающие средства. Если вдруг появляются вялость, сонливость, резкая головная боль, то обязательно нужно обратиться к врачу, добавила Мескина.

Фото: Медиасток.рф

По ее словам, если заболевание не тяжелое, то оно проходит само. Обрабатывать кожу не стоит, потому что любая обработка ничего не улучшает.

Бывает так, что лихорадка может затянуться до 10 дней. Но, как правило, это 3-4 дня.

При появлении симптомов вируса Коксаки ни в коем случае нельзя посещать бассейн. Это плохо и для самого заболевшего, и для других, потому что можно заразиться. Неспециалист может перепутать симптомы вируса с ветрянкой, но врач сразу поймет, что это другая болезнь: при ветряной оспе возникают классические поверхностные пузыри, а при Коксаки — плотные высыпания. Также собеседница 360.ru рекомендовала заболевшим меньше находиться на солнце. Она объяснила, что гистаминовый ответ на солнечные лучи может привести к более тяжелому течению болезни. Можно отдыхать на воздухе, но для этого следует выбирать тенистые места. Также больному обязательно нужно предоставить обильное питье. Это позволит эффективнее выводить токсины и снизить температуру.

Фото: Медиасток.рф

Меры профилактики Защититься от вируса Коксаки помогут элементарные меры гигиены. Врач также посоветовала обращать внимание на окружающих и избегать контактов с заболевшими.

Если вам кажется, что рядом находятся больные, то лучше отойти подальше. Если вы слышите, что в округе много заболевших вдруг резко появилось, то не ходите в бассейн, ходите лучше на море.