Перевернутый грузовик и снесенные крыши. Мощный смерч обрушился на юг Башкирии
В Башкирии мощный смерч перевернул грузовик и снес крыши домов
На юге Башкирии мощный смерч снес крыши частных домов и перевернул грузовик в окрестностях села Турумбет в Аургазинском районе, а в Учалинском районе оставил населенные пункты без света и газа. Снятые очевидцами кадры опубликовал РЕН ТВ и местные СМИ.
На кадрах из Аургазинского района был виден огромный вихрь, тянущийся из грозовой тучи. Стихия повредила фасады и крыши домов и хозпостроек. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.
Как сообщало издание «Башинформ», 10 июля в деревне Ургуново Учалинского района аварийные бригады восстанавливали газопровод и электроснабжение, так как ураган оставил без света 597 домов.
МЧС Башкортостана в «Максе» предупредила жителей о сильных дождях, грозах, тумане, местами граде и порывах ветра до 15 метров в секунду 15 июля.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщал, что мощный циклон вызвал серьезные погодные нарушения в ряде регионов страны.