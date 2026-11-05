Синоптик Паршина сообщила, что на западе Чукотки и в Сибири сугробы выросли до 40 см

Снежный покров уже образовался практически на всей территории Дальнего Востока и Сибири. Об этом Zvezdanews заявила научный сотрудник Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

«Зима осваивает территорию России, и практически на всей территории Дальнего Востока и Сибири уже образовался снежный покров. Максимальная высота снега — около 40 сантиметров — на западе Чукотского автономного округа и на севере Красноярского края», — сказала Паршина.

В южных районах Сибири и Дальнего Востока снега местами очень мало — всего один сантиметр, но в отдельных районах высота его достигает 5–10 сантиметров.

Небольшой снег также выпал в Ненецком автономном округе и на северо-востоке Республики Коми. Кроме того, снежный покров в один сантиметр образовался в районе Мурманска, заключила эксперт.