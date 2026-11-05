Сноубордиста спасли из снежной ловушки в Кузбассе

Сноубордист провалился под снег в ручей во время катания в Шерегеше

Сноубордист полностью провалился под снег во время катания в районе горнолыжного курорта Шерегеш в Кемеровской области. Видео спасения молодого человека появилось в социальных сетях.

По словам автора ролика, двое молодых людей катались в лесу неподалеку от канатной дороги «Восток». Во время спуска один из сноубордистов не заметил незамерзший ручей и упал в него вниз головой. В месте происшествия снежный покров оказался значительно выше человеческого роста.

Напарник сразу начал раскапывать снег. К нему присоединились остановившиеся неподалеку парень и девушка. Совместными усилиями они смогли освободить пострадавшего. Происшествие случилось до официального начала горнолыжного сезона.

Ранее в Красноярском крае обнаружили тело пропавшего сноубордиста. Поисковую операцию осложнили морозы и большое количество снега.