Угроза дальнейшего обрушения появилась после взрыва газа в жилом доме в Саратове

Жителей многоквартирного дома в Саратове, в котором произошел взрыв газа, предупредили об угрозе повторного обрушения. Об этом рассказал источник ТАСС в оперативных службах города.

«Есть угроза повторного обрушения, конструкции дома очень сильно повреждены», — сообщил собеседник агентства.

На данный момент всех жильцов дома эвакуировали. В пресс-службе МЧС России рассказали, что специалисты преступили к разбору завалов в многоэтажном доме. На месте ЧП работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники.

Часть жилого дома на улице Блинова обвалилась после взрыва газа в Саратове. При обрушении верхних этажей многоквартирного дома погибли как минимум три человека.