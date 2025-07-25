Появилось видео с места обрушения верхних этажей жилого дома в Саратове

Как минимум три человека погибли при обрушении верхних этажей жилого дома в Саратове, предположительно, из-за взрыва бытового газа. 360.ru связался с очевидцами происшествия.

«Моя дочь с мужем мимо прошли — и взрыв, успели отбежать. <… > Перепуганные очень. Еще секунды четыре — и могли попасть под завал», — рассказал 360.ru местный житель Сергей.

«Полы содрогались в квартире», — добавил другой саратовец, Иван.

В Главном управлении МЧС по Саратовской области сообщили, что на месте взрыва работает пожарно-спасательное подразделение.

Городская прокуратура организовала проверку. После этого в случае необходимости надзорное ведомство примет меры реагирования.