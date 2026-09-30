У авиабазы в Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу

RTL: в Нидерландах у авиабазы задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу

Мужчина принес ко входу на военную авиабазу Леуварден в нидерландской провинции Фрисландия пакет, заявил, что в нем бомба, и угрожал взрывом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал RTL.

Злоумышленника около 15:30 по местному времени (16:30 по московскому) задержала полиция. Содержимое пакета изучают сотрудники Службы обезвреживания взрывчатых веществ Минобороны страны.

Леуварден — одна из ключевых авиационных баз Военно-воздушных сил Нидерландов. На ней базируются истребители F-35 и беспилотники MQ-9 Reaper.

Ранее у авиабазы Фэрфорд в Великобритании задержали пятерых мужчин. Президент США Дональд Трамп заявил, что за ними давно следили спецслужбы.