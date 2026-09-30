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    У авиабазы в Нидерландах задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу

    RTL: в Нидерландах у авиабазы задержали мужчину, угрожавшего взорвать бомбу

    Lars Penning/dpa
    Фото: Lars Penning/dpa/www.globallookpress.com

    Мужчина принес ко входу на военную авиабазу Леуварден в нидерландской провинции Фрисландия пакет, заявил, что в нем бомба, и угрожал взрывом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал RTL.

    Злоумышленника около 15:30 по местному времени (16:30 по московскому) задержала полиция. Содержимое пакета изучают сотрудники Службы обезвреживания взрывчатых веществ Минобороны страны.

    Леуварден — одна из ключевых авиационных баз Военно-воздушных сил Нидерландов. На ней базируются истребители F-35 и беспилотники MQ-9 Reaper.

    Ранее у авиабазы Фэрфорд в Великобритании задержали пятерых мужчин. Президент США Дональд Трамп заявил, что за ними давно следили спецслужбы.

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