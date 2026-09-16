Число жертв оползня в Непале выросло до 1403

Число подтвержденных жертв разрушительного наводнения в Непале выросло до 1403 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий.

Также увеличилось число людей в списках пропавших без вести, по последним данным их 6150. Свыше 600 из них — иностранцы, включая 11 россиян.

Спасатели продолжают работу по расчистке завалов. За прошедшее с момента бедствия время им удалось вытащить живыми более 13,7 тысяч человек.

Накануне власти страны сообщали о 1396 погибших.

Оползень прокатился по приграничным регионам Непала 26 августа и задел Китай. Причиной стало обрушение ледника в горах.