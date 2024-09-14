Три дома загорелись из-за природного пожара под Воронежем

МЧС: частные дома загорелись из-за природного пожара в селе под Воронежем

В селе Ямное в Воронежской области загорелась трава и лесная подстилка, а потом огонь перекинулся на частные дома. Огнеборцы ликвидируют возгорание, сообщила пресс-служба МЧС России.

«Из-за ветра огонь перешел на частные домовладения. Предварительно, повреждены три дома», — уточнили в министерстве.

Более 50 специалистов и 17 единиц техники привлекли для тушения крупного ландшафтного пожара.

К ликвидации крупного пожара также привлекли вертолет МЧС, сообщил «Интерфакс». В настоящее время в Воронежской области зарегистрировано сразу 70 возгораний.

В регионе ввели режим повышенной готовности с 12 сентября, объявили пятый режим пожарной опасности.

Ранее в Ставрополе загорелся склад с тремя автомобилями. До этого лесной пожар потушили в подмосковном селе Алабушево.

В Удмуртии ранее два человека пострадали во время отдыха в бане. Они получили ожоги, когда огонь вырвался из парилки после открытия двери.