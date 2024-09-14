Пожар уничтожил склад с тремя автомобилями в Ставрополе

Сильный пожар охватил складское помещение на Третьем Юго-Западном проезде в Ставрополе. Как сообщила пресс-служба краевого главка МЧС, пламя распространилось на площади в 200 квадратных метров.

Ведомство поделилось кадрами с места происшествия, на которых видно, что здание сгорело полностью, но языки пламени еще проступают.

Высокая температура в помещении привела к частичному обрушению кровли. После тушения спасатели обнаружили внутри сгоревшего склада три автомобиля. Специалисты продолжили работу по разбору пострадавших конструкций.

В минувшую пятницу, 13 сентября, крупный пожар охватил цех мебельной фабрики «ДИК» в городском округе Шатура. По данным подмосковного главка МЧС, пламя распространилось на площади в 3600 квадратных метров. На тушение отправили 70 спасателей и 14 единиц техники.