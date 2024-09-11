Два человека пострадали в полыхающей бане в Удмуртии
Пожар охватил баню в Удмуртии. В помещении отдыхали 27 человек, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на информацию МЧС РФ по республике.
Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы девять спасателей и четыре единицы техники.
Известно, что огонь вырвался из парилки после открытия двери. Ожоги получили два человека.
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