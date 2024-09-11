Два человека пострадали в полыхающей бане в Удмуртии

Пожар охватил баню в Удмуртии. В помещении отдыхали 27 человек, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на информацию МЧС РФ по республике.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади в 50 квадратных метров. В ликвидации возгорания были задействованы девять спасателей и четыре единицы техники.

Известно, что огонь вырвался из парилки после открытия двери. Ожоги получили два человека.