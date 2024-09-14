Десятки пожаров охватили Воронежскую область

Гусев: в Воронежской области зафиксировали около 70 пожаров

Специалисты зафиксировали около 70 возгораний на территории Воронежской области. Об этом губернатор региона Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале.

«Ситуация с пожарами в Воронежской области остается сложной. В данный момент на территории региона зарегистрировали сразу 70 возгораний», — написал он.

По словам главы региона, благодаря работе авиации МЧС и пожарных ЧС обходится без пострадавших. Кроме того, под контролем находится переход огня на жилые постройки.

Также Гусев отметил, что в регионе сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Ранее в Ростове-на-Дону спасатели тушили крупный пожар, который начался из-за удара молнии в камыш. Огонь распространился на площади в пять тысяч квадратных метров.