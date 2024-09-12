Лесной пожар потушили в селе Алабушево

Фото: Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области

Еще один природный пожар потушили в Подмосковье. На этот раз загорелся лес в километре от микрорайона Адмиралтейский села Алабушево под Солнечногорском. Местные жители заметили дым и сообщили об этом в Систему-112.

На место выехали шесть машин и 13 человек личного состава лесопожарных формирований. Из-за сильного ветра площадь пожара увеличивалась, специалистам потребовалось больше трех часов, чтобы полностью затушить очаг.

Комлесхоз Подмосковья сообщил, что подозреваемые в поджоге установлены. Ведутся следственные действия.

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