Днем 18 ноября на 129-м километре внешнего кольца КАД в районе дамбы произошло смертельное ДТП. Об этом пишет Neva.Today .

Грузовик службы доставки Ozon врезался в стоявшую на правой полосе «Газель», рядом с которой находился 19-летний водитель. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Его 20-летний пассажир с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, движение на участке было перекрыто, свободна осталась только средняя полоса. Сидевший за рулем грузовика курьер не пострадал, но был отстранен от работы. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).