«Ими движет приказ». Стали известны причины захвата заложников в волгоградской ИК-19

Заключенные-ваххабиты взяли в заложники сотрудников ИК-19 в Волгоградской области. Как сообщил 360.ru подполковник запаса, член ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов, скорее всего, им отдали приказ.

«Ими движет приказ какого-то криминального авторитета», — отметил он.

Специалист рассказал, как действуют при захвате заложников в России и какие требования преступников могут удовлетворить.

«При захвате заложников осужденными в первую очередь оповещают руководителей, вызывают с других объектов. Далее блокируют место происшествия, вызывают дополнительные силы. Одновременно с этим руководитель или лицо, его заменяющее, вступает в переговоры с заложниками, с целью выяснения их требований», — рассказал Попов.

Параллельно с этим правоохранители вычисляют, сколько заключенных участвуют в захвате, какое у них оружие. Одновременно готовится группа захвата.

«Идут переговоры, руководителю предписывается быть терпеливым и при возможности удовлетворить законные требования заключенных для того, чтобы погасить инцидент, а в случае отсутствия такой возможности — принимается решение о штурме», — добавил он.

В текущей истории, как предположил подполковник запаса, захватить заложников преступникам поручил криминальный авторитет. Бывает, что на такой шаг идут психически нездоровые либо радикально настроенные люди.

«Берет кого-то в заложники человек, который вынашивал намерения о побеге, готовился к нему и пытается осуществить этот побег через захват заложника, с его помощью оторваться от группы преследования. Возможна также и попытка привлечь внимание общественности, вышестоящего руководства к каким-то проблемам, которые, возможно, есть в местах заключения», — поделился он.

Попов отметил, что этот уже второй за недолгое время захват заложников террористами.

«Вероятно, это какая-то тенденция к попытке раскачать ситуацию и заявить о какой-то террористической ячейке для того, чтобы руководители этих ячеек получили финансирование», — добавил он.

Ранее заключенные захватили заложников в ростовском СИЗО. Шестеро арестантов выбрались из камеры и схватили двух сотрудников. Захватчики были участниками ИГИЛ*.

* Запрещенная в России террористическая организация.