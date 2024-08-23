Троих сотрудников ИК в Волгоградской области убили при захвате

Mash: жертвами заключенных в Волгоградской ИК стали минимум три человека

Заключенные исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убили по меньшей мере трех сотрудников. Еще семь человек получили ранения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Пострадавшие находятся в реанимации. Заключенные взяли несколько человек в заложники, в исправительной колонии объявили режим ЧС.

По информации издания, захват колонии произошел на дисциплинарной комиссии. Авторы канала добавили, что одного из нападавших судили по статье о теракте.

В Telegram-канале Baza отметили, что нападавшие могут быть участниками террористической организации «Исламское государство»*.

В июне преступники захватили ростовское СИЗО-1 и взяли в заложники несколько человек. Силовики ликвидировали большую часть нападавших.