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    Биолог Сафонов объяснил, можно ли полностью избавиться от кротов на участке

    сгенерировано с помощью ИИ
    Фото: сгенерировано с помощью ИИ/360.ru

    Крот — один из самых надоедливых гостей дачного участка, которого выпроводить очень сложно. Помогут разве что дымовые шашки и сильнопахнущие препараты. Можно ли избавиться от насекомоядного зверька совсем, 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

    Избавиться от кротов на своем участке навсегда вряд ли удастся, особенно если участок находится в окружении полей сельскохозяйственного назначения или лесов.

    «Кроты будут рядом и периодически приходить туда, где есть еда. Поэтому наша задача в таком случае не вывести их раз и навсегда, а контролировать их популяцию и защитить конкретные грядки и газоны», — отметил Сафонов.

    Как эффективно бороться с кротами и почему это нужно делать именно осенью, читайте в материале 360.ru.

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