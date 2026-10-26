Биолог Сафонов объяснил, можно ли полностью избавиться от кротов на участке

Крот — один из самых надоедливых гостей дачного участка, которого выпроводить очень сложно. Помогут разве что дымовые шашки и сильнопахнущие препараты. Можно ли избавиться от насекомоядного зверька совсем, 360.ru рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Избавиться от кротов на своем участке навсегда вряд ли удастся, особенно если участок находится в окружении полей сельскохозяйственного назначения или лесов.

«Кроты будут рядом и периодически приходить туда, где есть еда. Поэтому наша задача в таком случае не вывести их раз и навсегда, а контролировать их популяцию и защитить конкретные грядки и газоны», — отметил Сафонов.

Как эффективно бороться с кротами и почему это нужно делать именно осенью, читайте в материале 360.ru.