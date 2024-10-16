Тела погибших на склоне Дхаулагири альпинистов могут доставить в Катманду уже 16 октября

Пиунова: тела погибших в Непале альпинистов могут привезти в Катманду 16 октября

Тела погибших в Непале альпинистов спустили со склона через восемь дней после трагедии. Информацию об этом подтвердила представитель российского альпинистского сообщества Анна Пиунова в соцсети «ВКонтакте».

«Дхаулагири. Тела сняли и спустили до итальянского лагеря. Возможно, сегодня доставят в Катманду», — написала она.

Погибших эвакуировали со склона Дхаулагири утром 16 октября. До этого спасатели не могли посадить вертолет на вершине горы из-за непогоды.

Пятеро российских альпинистов скончались на высоте 7100 метров. По одной из версий, причиной их гибели стал сход «снежной доски». В беседе с 360.ru Пиунова предположила, что группу сорвавшихся связывала одна веревка.

Ранее появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале. Их тела нашли на скальном выступе.