Появились кадры с места гибели российских альпинистов в Непале

Выступ горы Дхаулагири в Непале, где нашли погибших во время восхождения российских альпинистов, сфотографировали. Представитель Федерации альпинизма Ленинградской области передал кадры РИА «Новости» и уточнил, что съемку провели с вертолета.

Собеседник агентства пояснил, что тела нашли на скальном выступе справа, а рюкзак, который спортсмены взяли с собой, отлетел в левую часть площадки.

«Вместе это показывает, что они были связаны между собой страховочной веревкой и летели по склону вместе», — заявил представитель федерации.

Организатор экспедиции ранее заявил, что потерял связь с группой около 06:00 в минувшее воскресенье, 6 октября, когда россияне ушли на подъем к высотному лагерю. Единственным выжившим оказался сошедший с маршрута альпинист Валерий Шамало.

Он заявил, что оставил коллег, посчитав восхождение небезопасным. По словам мужчины, он долго ждал участников группы в лагере, но ночью 6 октября они перестали выходить на связь.

Вице-президент Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области Дмитрий Чернышев заявил, что тела нужно забрать как можно скорее, потому что есть риск, что их погребет под собой лавина. Он добавил, что владеющая вертолетом компания запросила большую сумму за свои услуги, поэтому альпинисты объявили о сборе средств.