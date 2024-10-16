Тела погибших в Непале альпинистов эвакуировали со склона спустя 8 дней

Тела пятерых погибших в Непале альпинистов смогли эвакуировать только спустя восемь дней после трагедии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Погибших эвакуировали со склона Дхаулагири под утро 16 октября. Все это время спасатели не могли посадить вертолет на вершине горы из-за непогоды.

Родные разбившихся альпинистов уже начали собирать деньги на профессиональные услуги для эвакуации тел, добавил источник канала. Но, предположительно, работу все же выполнили местные спасатели.

По словам собеседника Mash, тела спустили в Итальянский лагерь, после осмотра их отправят в Катманду. Далее предстоит решить вопросы о транспортировке и страховке.

Российские туристы отправилась в Непал, чтобы покорить гору Дхаулагири. По одной из версий, альпинисты поднимались в связке, но один из них сорвался и полетел в пропасть, потянув за собой остальных. Еще одной возможной причиной смерти альпинистов мог стать сход «снежной доски».

Выжил только один турист из группы. В последний момент он решил не идти в поход и остался в лагере.