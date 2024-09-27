Тела еще троих погибших извлекли из-под завалов в Махачкале

МЧС: число погибших при взрыве АЗС в Махачкале увеличилось до 10 человек

Спасатели МЧС достали из-под завалов АЗС в Махачкале тела еще троих погибших. Общее число погибших увеличилось до 10. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Спасатели МЧС России извлекли из-под завалов тела еще двоих погибших. Всего пострадали 19 человек, из них девять — погибли», — уточнили в министерстве.

После этого пресс-служба опубликовала еще один пост, в котором сообщила о третьем погибшем и еще двух пострадавших.

До этого в МЧС сообщили о 17 пострадавших, из которых погибли пятеро взрослых и двое детей.

Пожар на взорвавшейся АЗС удалось локализовать. В ликвидации возгорания участвовали 119 человек и 27 единиц техники. В республиканские больницы доставили на лечение восьмерых пострадавших. Их состояние оценили средней степени тяжести. Детей среди них не было.

Республиканский СК уже возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.