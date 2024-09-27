Пятеро взрослых и двое детей. Погибших при взрыве на заправке в Дагестане стало больше

В результате ЧП различные травмы диагностировали у 15 человек, из которых восемь в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы. Дагестанские следователи возбудили уголовное дело. 360.ru показал кадры с места происшествия.
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