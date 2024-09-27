Пятеро взрослых и двое детей. Погибших при взрыве на заправке в Дагестане стало больше

МЧС: при взрыве на АЗС в Махачкале погибли пятеро взрослых и двое детей

При взрыве на автомобильной заправке в пригороде Махачкалы пострадали 17 человек. Из них погибли пятеро взрослых и двое детей, сообщила пресс-служба МЧС.

«Спасатели извлекли из-под завалов трех человек», — отметили в ведомстве.

Прогремевший взрыв разрушил здание заправочной станции, после этого произошел сильный пожар. Огонь распространился на площади в 500 квадратных метров.

Повреждения получили две легковые машины и грузовик. Из-за повреждения энергообъектов в близлежащих домах отключили свет.

В результате ЧП различные травмы диагностировали у 15 человек, из которых восемь в состоянии средней степени тяжести доставили в больницы. Дагестанские следователи возбудили уголовное дело. 360.ru показал кадры с места происшествия.