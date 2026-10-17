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    Танкер попал под обстрел в Персидском заливе у берегов Саудовской Аравии

    Фото: 360.ru

    Танкер подвергся обстрелу в Персидском заливе неподалеку от побережья Саудовской Аравии. В судно попал неизвестный снаряд, сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

    По данным ведомства, атака произошла примерно в 126 километрах к северо-востоку от саудовского города Эль-Джубайль. Информация о происшествии поступила в UKMTO с задержкой.

    Все находившиеся на борту члены экипажа остались невредимы. После нападения моряков эвакуировали. Сведений о загрязнении окружающей среды на момент публикации сообщения не поступало.

    Кроме того, UKMTO сообщило о другом происшествии в 78 морских милях (около 144 километров) к северо-востоку от Эль-Джубайля. Капитан танкера заявил, что судно атаковали с небольшой лодки, применив ручной противотанковый гранатомет.В результате повреждена кормовая часть по левому борту. Все члены экипажа находятся в безопасности.

    Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о намерении усилить удары по Саудовской Аравии.

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