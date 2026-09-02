Стала известна сумма иска к хозяину хаски, которые изуродовали мальчика из Сочи

Отец девятилетнего мальчика, которому хаски отгрызли лицо в Сочи, подал на хозяина собак иск о возмещении морального вреда в сумме 15 миллионов рублей. Об этом в беседе с 360.ru сообщил истец.

Валентин Королев пояснил, почему потребовал именно такую сумму. По его словам, сейчас мальчика, которому нужны сложные пластические операции, лечат безвозмездно по ОМС.

Но после совершеннолетия такие вмешательства станут платными, причем очень дорогостоящими. Они могут потребоваться, поскольку организм формируется примерно до 22 лет.

Королев добавил, что по его ходатайству на имущество ответчика наложили арест.

Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице в Москве, в пятницу он перенес очередную операцию.

В феврале 2025 года две хаски набросились на девятилетнего мальчика и вырвали ему часть лица. Собак усыпили, хозяина приговорили к 1,5 годам ограничения свободы.

Мальчик проходит длительный курс пластики, ему поэтапно восстанавливают черты лица.