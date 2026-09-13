Студентка САФУ погибла в ДТП с микроавтобусом и лесовозом под Архангельском

Студентка первого курса технического колледжа Северного (Арктического) федерального университета погибла в масштабном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» под Архангельском. Об этом сообщила пресс-служба университета в канале на платформе «Макс» .

В учебном заведении рассказали, что девушка только начала осваивать специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

«САФУ выражает искренние соболезнования родным, близким и друзьям <…>. Мы разделяем вашу боль и скорбим вместе с вами», — отметила пресс-служба вуза.

Авария произошла вечером в пятницу, 11 сентября. По предварительным данным, водитель пассажирского микроавтобуса, совершая обгон легкового автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с груженым лесовозом. Погибли 13 человек, в том числе трое детей. По факту случившегося возбудили два уголовных дела.