Лесовоз, микроавтобус и легковушка столкнулись на трассе М-8 «Холмогоры»

МВД: в ДТП с автобусом и лесовозом в Архангельской области погибли 12 человек

На трассе М-8 «Холмогоры» произошло смертельное ДТП. При столкновении лесовоза, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Авария произошла на границе Холмогорского и Приморского округов на 1180-м километре трассы М-8 «Холмогоры». Обгоняя автомобиль, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом.

По предварительным данным, госпитализированы восемь человек. Погибли 12 участников ДТП, в том числе один ребенок.

Все восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии, трое из них — в крайне тяжелом, сообщила пресс-служба Минздрава Архангельской области. Взрослых доставят в Архангельскую областную клиническую больницу и Первую городскую клиническую больницу имени Волосевича, ребенка — в Архангельскую областную детскую клиническую больницу имени Выжлецова.

Ранее несколько авто столкнулись на внутренней стороне 37-го километра МКАД. Образовалась пробка.