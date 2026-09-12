СК возбудил два уголовных дела после смертельного ДТП под Архангельском

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после смертельного ДТП с пассажирским микроавтобусом на трассе М-8 в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Одно дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух и более человек. Второе расследование коснется нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, которое повлекло за собой гибель людей.

Следователи проверят, как перевозчик организовывал пассажирские перевозки и соблюдал требования безопасности.

«Проведены обыски, в ходе которых изъята документация, связанная с организацией перевозки пассажиров, техническим состоянием транспорта и допуском его к эксплуатации», — отметили в Следственном комитете.

Эксперты установят скорость микроавтобуса перед столкновением, механизм аварии и технические причины произошедшего. По делам назначили судебно-медицинские, автотехническую, трасологическую и другие экспертизы. Следователи также продолжат допрашивать очевидцев.

Смертельное массовое ДТП произошло 11 сентября на трассе М-8 «Холмогоры». Микроавтобус, пытаясь обойти легковой автомобиль, выехал на встречную полосу и столкнулся с лесовозом. По предварительным данным, погибли 13 человек.