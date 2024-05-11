Страховые выплаты получат все пассажиры упавшего в Мойку автобуса | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 04:14 Страховые выплаты получат все пассажиры упавшего в Мойку автобуса Pxhere

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Заместитель генерального директора по перевозкам компании «Такси» Роман Юренев заявил, что пассажиры упавшего в реку Мойку в Петербурге автобуса получат страховые выплаты. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Все пассажиры застрахованы, получат страховые выплаты в соответствии со степенью полученного вреда здоровью», — рассказал он.

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Юренев добавил, что причины аварии будут установлены. Записи с наружных камер наблюдения уже сняли, а также изучат записи видеокамеры из водительской кабины.

По его словам, следствию оказывается все необходимое содействие. В СК России уже передали путевки с графиком работы и другие документы.

До этого опубликовали видео последних секунд поездки из салона автобуса перед его падением в Мойку.

Ранее петербургский губернатор Александр Беглов принес соболезнования семьям погибших пассажиров. По его словам, всех выживших пассажиров госпитализировали.

На водителя упавшего в реку автобуса завели уголовное дело, он задержан.