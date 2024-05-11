Появилось видео с камер из салона утонувшего в Мойке автобуса | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 02:35 Появилось видео с камер из салона утонувшего в Мойке автобуса «112»: на видео попали последние секунды поездки перед падением автобуса в Мойку РИА «Новости»

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Камера видеонаблюдения, расположенная в салоне автобуса, зафиксировала последние секунды поездки перед его падением с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, как водитель пытался справиться с управлением, а автобус начинало на скорости заносить. Пассажиры пытались удержаться от падения, крепко вцепившись в поручни.

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«Запись прерывается, когда автобус падает в реку», — уточнил канал.

По последним данным, в ДТП погибли семь человек, а сам водитель автобуса сейчас находится в больнице.

До этого в опубликованном списке имен погибших фигурировали четыре человека. Личности трех жертв установили, один мужчина пока остается неизвестным. Также пострадали пять человек — двое мужчин и три женщины.

Жители Санкт-Петербурге после ДТП стали нести цветы на Поцелуев мост, возлагая их к стихийному мемориалу.

Ранее чудом спасшийся пассажир рассказал, что сумел спастись, забирая губами остатки кислорода у потолка автобуса. По его словам, после падения салон сразу заполнился водой, а он сам в темноте потерял супругу.