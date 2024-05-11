Появилось видео с камер из салона утонувшего в Мойке автобуса | 360°

11 мая 2024, 02:35
Появилось видео с камер из салона утонувшего в Мойке автобуса
«112»: на видео попали последние секунды поездки перед падением автобуса в Мойку
Камера видеонаблюдения, расположенная в салоне автобуса, зафиксировала последние секунды поездки перед его падением с Поцелуева моста в реку Мойку в Петербурге. Видео опубликовал Telegram-канал «112».
На кадрах видно, как водитель пытался справиться с управлением, а автобус начинало на скорости заносить. Пассажиры пытались удержаться от падения, крепко вцепившись в поручни.
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«Запись прерывается, когда автобус падает в реку», — уточнил канал.
По последним данным, в ДТП погибли семь человек, а сам водитель автобуса сейчас находится в больнице.
До этого в опубликованном списке имен погибших фигурировали четыре человека. Личности трех жертв установили, один мужчина пока остается неизвестным. Также пострадали пять человек — двое мужчин и три женщины.
Жители Санкт-Петербурге после ДТП стали нести цветы на Поцелуев мост, возлагая их к стихийному мемориалу.
Ранее чудом спасшийся пассажир рассказал, что сумел спастись, забирая губами остатки кислорода у потолка автобуса. По его словам, после падения салон сразу заполнился водой, а он сам в темноте потерял супругу.
Санкт-Петербург
Автобус упал в Мойку в Петербурге
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