Стало известно состояние пострадавших при захвате волгоградской колонии

ФСИН: пострадавшие при захвате в ИК-19 находятся в тяжелом состоянии

Пострадавшие при захвате заложников в волгоградской ИК-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ФСИН.

Служба исполнения наказаний продолжает расследование на территории ИК-19. Колония работает в штатном режиме.

Четверо заключенных захватили заложников и потребовали вертолет, деньги и возможность вылететь за границу. ЧП произошло во время заседания дисциплинарной комиссии.

Террористы жестоко убили трех человек, нескольких тяжело ранили. Снайперы четырьмя точными выстрелами нейтрализовали радикалов.

Как рассказал член ОНК Москвы Александр Мальцев, захватившие заложников осужденные были злостными нарушителями режима отбывания наказания. Также он отметил, что в ИК-19 не хватает 22% сотрудников.