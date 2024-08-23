Член ОНК рассказал о захвативших ИК-19 осужденных

Член ОНК Мальцев: захватившие заложников в ИК осужденные злостно нарушали режим

Фото: РИА «Новости»

Четверо осужденных, захвативших заложников в ИК-19 строгого режима в Волгоградской области, попадали под дисциплинарную комиссию и были злостными нарушителями режима отбывания наказания. Об этом ТАСС рассказал член ОНК Москвы, Общероссийской общественной организации «Совет ОНК» Александр Мальцев.

Собеседник агентства пояснил, что дисциплинарную комиссию собирают, когда необходимо установить факт злостного нарушения порядка при отбывании наказания. Также комиссия устанавливает причины, подвигшие на нарушения.

«Соответственно, раз эти четверо осужденных попали на эту комиссию, значит, у них уже были многократные случаи нарушения порядка отбывания наказания», — заявил Мальцев.

Арестанты захватили сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. Во время захвата погибли трое сотрудников службы.

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