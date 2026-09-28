Трое пропавших после пожара на судне «Триумф» на Камчатке оказались студентами

Трое из четырех пропавших после пожара на судне «Триумф» на Камчатке были студентами-практикантами. Об этом РИА «Новости» рассказала сестра одного из них.

По ее словам, после ЧП на борту исчезли трое учащихся и один мужчина 44 лет.

«Все три практиканта пропали без вести: мой брат из колледжа, еще двое пропавших из МГУ имени Невельского», — отметила собеседница агентства.

На судне практикант провел в общей сложности порядка восьми месяцев. По словам женщины, для получения диплома необходимо 12 месяцев практики.

Она добавила, что студенты сами ищут суда, учащихся берут на работу моряками низших категорий.

Пожар на «Триумфе» разгорелся 25 сентября у южного побережья полуострова. Всего на борту находились 29 членов экипажа, спасатели подобрали 25 из них. По факту пожара возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.