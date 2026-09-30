На Сахалине развернули поиски мальчика, которого смыло волной с пирса

На Сахалине в городе Холмске пропал мальчик — его смыло с пирса. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Сахалинской области.

«Водолазы МЧС России приступили к поиску ребенка в море. 29 сентября в районе Приморского бульвара города Холмск с пирса смыло волной мальчика 2013 года рождения», — заявили в ведомстве.

В связи с сильным волнением моря вытащить тело из воды было невозможно. К поискам приступили шесть человек из поисково-спасательного отряда имени Полякова. Спасатели тщательно обследуют акваторию.

Ранее в Черневском в московском районе Южное Бутово спасатели нашли тело 14-летнего мальчика. По предварительным данным, он купался в водоеме, а потом очевидцы потеряли ребенка из виду. На помощь позвали через 20 минут после его исчезновения.

Когда ребенка нашли, провели необходимые реанимационные мероприятия. Несмотря на это, он все равно скончался.